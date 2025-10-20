 یمنی اور فلسطینی شہداء کا خون قدس کی راہ میں ایک ہے:حزب اللہ سیکریٹری جنرل

اہل بیت نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے یمن کے انصار اللہ کے سربراہ عبدالملک بدرالدین الحوثی کو ایک رسمی پیغام بھیج کر یمن کی مسلح افواج کے سربراہ سرلشکر محمد عبد الکریم الغماری کی شہادت پر افسوس اور تعزیت کا اظہار کیا۔
شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ سرلشکر الغماری اور ان کے ہمراہ فوجی ساتھی ایک دشمن صہیونی حملے میں شہادت کے اعلیٰ درجات تک پہنچے۔ انہوں نے اس شہادت کو ایک جهادی کمانڈر کے لیے سب سے بڑا اعزاز قرار دیا اور یمن کی افواج، عوام اور شہید کی فیملی کے لیے دعائے مغفرت کی۔
پیغام میں الغماری کے کردار کی تعریف بھی کی گئی، جس میں انہوں نے غزہ کے عوام کی حمایت کی اور امریکہ کی سمندری اور عسکری مداخلت کو محدود کرنے میں مؤثر اقدامات کیے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ امت اسلامی کے قائدین کی شہادت، یمن، لبنان، عراق اور ایران سے فلسطینیوں کے لیے قربانی کے خون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔
اسی موقع پر، انہوں نے سرلشکر یوسف حسن المدنی کی یمن کی فوج کے سربراہ کے طور پر تقرری پر مبارکباد دی اور دعا کی کہ وہ شہید الغماری کے جهادی مشن کو آگے بڑھائیں۔
شیخ نعیم قاسم نے آخر میں کہا کہ امت کے دفاع اور اس کے نظریات کے لیے جدوجہد شجاع قیادت اور وفادار عوام کے عزم کے ساتھ جاری رہے گی۔
یہ بیان یمنی مسلح افواج کی طرف سے اس اعلان کے بعد جاری کیا گیا کہ سرلشکر محمد عبد الکریم الغماری شہید ہو گئے ہیں اور یمن کی قوم کو اس المناک واقعے پر تعزیت پیش کی گئی ہے۔
آپ کا تبصرہ