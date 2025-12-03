  1. اصلی صفحہ
پاک بحرین عسکری تعلقات کو مزیر مضبوط بنانے کا عزم

3 دسمبر 2025 - 22:16
News ID: 1757361
مآخذ: روزنامہ جنگ
عاصم منیر سے بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں ملاقات کی۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، عاصم منیر سے بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں ملاقات کی۔

پاک فوج کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی و دفاعی تعاون پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔

دورانِ ملاقات پاکستان اوربحرین کے درمیان موجود عسکری تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔

اس موقع پر بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور علاقائی امن و استحکام میں پاک فوج کے کردار کو تسلیم کیا۔

آرمی چیف عاصم منیر نے پاکستان اور بحرین کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق عاصم منیر نے ہر شعبے میں بحرین کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔

