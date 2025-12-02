مسکراہٹ کی کلی, ہندوستان میں نبی کریمؐ کی والدہ محترمہ پر بچوں کی کتاب شائع

اہلِ بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، (ع) عالمی اسمبلی کے شعبۂ ثقافتی خدمات و نشریات کی کوششوں سے مہدی واحدی صدر کی تحریر کردہ بچوں کی کتاب "شگوفۂ لبخند (Blossom of Smile) کا اردو ترجمہ ہندوستان میں شائع کر دیا گیا ہے۔
یہ خوبصورت تصویری کتاب، سَن فُلاور سیریز کا حصہ ہے اور کم سن قارئین کو بی بی آمنہ بنتِ وہب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰﷺ کی پاکیزہ والدہ سے روشناس کراتی ہے۔
اس میں حضرت عبدالمطلب اور وہب کے درمیان ہونے والی تاریخی ملاقات کا ذکر ہے، جس میں عبد اللہ (والدِ رسولؐ) اور بی بی آمنہ کے نکاح کا پیغام دیا گیا تھا۔
کتاب میں وہب کے خاندان کے اعلیٰ نسب، آمنہ اور عبد اللہ دونوں کی پاکیزگی، عصمت اور دورِ جاہلیت میں بت پرستی و حرام کمائی سے ان کی مکمل دوری کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔
اسی کے ساتھ، انتہائی ملائمت کے ساتھ عبد اللہ کی وفات جو ولادتِ رسولؐ سے پہلے ہوئی اور رسول اللہؐ کی عمرِ مبارک صرف چھ برس تھی جب والدۂ ماجدہ بی بی آمنہ کا انتقال ہوا، کا بھی ذکر شامل ہے۔
کتاب کے ہر صفحے پر بچوں کے لیے دلکش، رنگین اور موضوع سے مناسبت رکھنے والی تصاویر شامل ہیں۔
آخر میں بی بی آمنہ کا واضح تعارفی خاکہ بھی دیا گیا ہے، جس میں اُن کے والد کا نام، تاریخِ ولادت و وفات، عمر اور مزار کی جگہ کے ساتھ معتبر تاریخی حوالہ جات درج ہیں۔
یہ محبت بھری اور تعلیمی کتاب اب ہندوستان بھر میں بچوں اور نوجوان قارئین کے لیے اردو زبان میں دستیاب ہے۔
