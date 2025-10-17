حماس کو غیر مسلح کریں گے:ٹرمپ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متنازعہ بیان دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں کے باعث ایران اب پہلے جیسا طاقتور نہیں رہا۔انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کی تو امریکہ اس پر دوبارہ حملہ کرے گا۔
امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ وہ روس سے تیل خریدنے کے معاملے پر بھارت کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نے انہیں ذاتی طور پر یقین دلایا ہے کہ وہ روس سے تیل نہیں خریدیں گے۔
یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ پر اپنی ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ صدر پوٹن بھی اس جنگ کو ختم کرنے کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم یوکرین میں جنگ ختم کر سکتے ہیں اور پوٹن بھی یہی چاہتے ہیں۔
اپنی تقریر کے ایک اور حصے میں ٹرمپ نے کہا کہ سینٹرل انٹیلی جنس ایجنسی (CIA) کو وینزویلا میں آپریشنز کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ امریکہ میں داخل ہونے والی زیادہ تر منشیات کا تعلق وینزویلا سے ہے، اور امریکہ نے سمندر کے راستے منشیات کی اسمگلنگ کے امکانات ختم کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ منشیات کی کارٹیلز کے خلاف زمینی کارروائی کے اقدامات پر غور کر رہے ہیں۔
خاورمیaine کے حوالے سے ٹرمپ نے ایک تاریخی معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سالوں کے تناؤ اور تصادم کے خاتمے پر ایک معاہدہ منایا گیا جو زبردست تھا، جس میں تمام ممالک، یہاں تک کہ ہمارے مخالف ممالک بھی اکٹھے ہوئے اور غزہ معاہدے کی حمایت کی۔
انہوں نے کہا کہ حماس اسرائیلی قیدیوں کی لاشوں کی تلاشی میں ہے جن میں سے کچھ سرنگوں میں موجود ہیں۔ ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حماس اپنے ہتھیار چھوڑ دے، اور اگر وہ خود ایسا نہیں کریں گے تو ہم یہ کام خود کریں گے۔ان کا خیال تھا کہ وہ غزہ کی صورتحال کو اچھی طرح سے سنبھال سکیں گے اور اس کے لیے امریکی فوجی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں دیکھتے۔
چین کے ساتھ تجارتی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ محصولات (ٹیرف) کے ذریعے انہوں نے کئی جنگیں ختم کی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوٹن اور زیلنسکی کے درمیان ذاتی نفرت جنگ کے خاتمے میں رکاوٹ ہے، لیکن ہم غزہ معاہدے کو ضائع نہیں ہونے دے سکتے۔
