آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مسلمانوں سے اپیل 5 دسمبر سے پہلے اوقاف کی تفصیلات امید پورٹل پر اپ لوڈ کریں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ (AIMPLB) نے پورے ملک کے مسلمانوں سے فوری اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اوقافی جائیدادوں جن میں مساجد، مدارس، قبرستان، خانقاہیں، درگاہیں اور امام بارگاہیں شامل ہیں کی تمام تفصیلات امید (UMEED) پورٹل پر 5 دسمبر 2025 کی آخری تاریخ سے پہلے اپ لوڈ کر دیں۔
یہ اپیل حال ہی میں نافذ کیے گئے وقف (ترمیمی) ایکٹ 2025 کے تحت کی گئی ہے، جس کی دفعہ 3B کے مطابق، تمام رجسٹرڈ اوقاف کے لیے اپنی جائیدادوں کی معلومات آن لائن اپ ڈیٹ کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔
مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس ترمیمی قانون کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی ہے۔ عدالت نے بعض دفعات پر عارضی ریلیف دیا ہے، تاہم ڈیٹا اپ لوڈ کرنے کی شرط بدستور برقرار ہے۔
بورڈ نے اپنے بیان میں خبردار کیا ہے کہ اگر مقررہ مدت کے اندر اوقاف کی تفصیلات اپ لوڈ نہیں کی گئیں تو اس کے قانونی اثرات سنگین ہو سکتے ہیں۔
وقت بہت کم ہے، اور اگر مطلوبہ معلومات مقررہ وقت پر جمع نہ کرائی گئیں تو مساجد، قبرستانوں اور دیگر اوقافی اداروں کی قانونی حیثیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
بیان میں کہا گیا۔
اوقاف کے منتظمین (متولیان) کی سہولت کے لیے بورڈ نے مسلم تنظیموں، علما، ائمہ اور سماجی کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ضلعی، تحصیلی اور بلاک سطح پر "ہیلپ ڈیسک" مراکز قائم کریں، تاکہ متولیان کو پورٹل پر ڈیٹا اپ لوڈ کرنے میں تکنیکی مدد فراہم کی جا سکے۔
اس مقصد کے لیے ریاستی سطح کی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جو رضاکاروں کی تربیت اور مقامی رابطہ کاری کی ذمہ دار ہوں گی۔ بورڈ نے مشورہ دیا ہے کہ تکنیکی ماہرین ان مراکز میں تعینات کیے جائیں تاکہ کسی بھی غلطی یا تنازع سے بچا جا سکے۔
مزید کہا گیا ہے کہ تمام متعلقہ دستاویزات کو محفوظ رکھا جائے تاکہ ضرورت پڑنے پر قانونی ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا سکے، اور اگر اپ لوڈنگ کے دوران کوئی مسئلہ پیش آئے تو اسے متعلقہ ریاستی وقف بورڈ کو رپورٹ کیا جائے۔
مسلم پرسنل لا بورڈ نے امید پورٹل (umeed.minorityaffairs.gov.in) کا سرکاری لنک اور مطلوبہ دستاویزات کی چیک لسٹ بھی جاری کی ہے، اور کمیونٹی کی مدد کے لیے تربیتی مواد اور مشاورتی نشستوں کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
بیان کے آخر میں بورڈ نے اس مہم کو "دینی فریضہ اور اجتماعی ذمہ داری" قرار دیتے ہوئے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منظم اور بروقت کارروائی کے ذریعے ملک بھر کی اوقافی جائیدادوں کے تحفظ اور بقا کو یقینی بنائیں۔
