اسرائیل اور فلسطین کے لیے جے شنکر کا پیغام, بھارت بھارت دو ریاستی حل کا حامی 

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق،ایک اہم سفارتی موقع پر، بھارت کے وزیرِ خارجہ ایس۔ جے شنکر نے مصر کے وزیرِ خارجہ کا نئی دہلی میں پہلے بھارت–مصر اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے موقع پر خیرمقدم کیا۔
جے شنکر نے صدر عبد الفتاح السیسی کی قیادت میں غزہ امن عمل میں مصر کے فعال کردار کی تعریف کی اور فلسطین کے لیے بھارت کی غیر متزلزل حمایت اور دو ریاستی حل کے عزم کو ایک بار پھر دہرایا۔
انہوں نے کہا کہ بھارت اور مصر کے درمیان دفاع، فِن ٹیک، اسٹارٹ اپس، گرین ٹیکنالوجی اور ثقافتی تبادلے کے شعبوں میں تعلقات تیزی سے مضبوط ہو رہے ہیں۔
جے شنکر نے بھارت کے انخلا کے آپریشنز میں مصر کی مدد اور پاہلگام دہشت گرد حملے کے بعد اظہارِ یکجہتی پر بھی مصری حکومت کا شکریہ ادا کیا۔
