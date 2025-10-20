گری راج نے مسلمانوں کے خلاف اگلا زہر،کہا نمک حرام 

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، مرکزی وزیر اور بی جے پی کے فائر برانڈ لیڈر گری راج سنگھ نے مسلمانوں کو لے کر ایک متنازعہ بیان دیا ہے۔ ان کا یہ بیان بہار انتخابات سے قبل تنازعہ کو ہوا دے سکتا ہے۔ مرکزی وزیر بہار کے اروال ضلع میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ تقریر کے دوران انہوں نے بدزبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو ’’ نمک حرام ‘‘ قرار دیا۔ گری راج سنگھ نے یہ بھی کہا کہ مسلمان آیوشمان یوجنا کا احسان نہیں مانتے
گری راج سنگھ نے کہا کہ مودی حکومت سماج کے ہر طبقے کے لیے کام کرتی ہے، لیکن مسلمان بی جے پی کو ووٹ نہیں دیتے۔ ایک مولوی کے ساتھ بات چیت کا حوالہ دیتے ہوئے، گری راج سنگھ نے کہا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے آیوشمان کارڈ ملا ہے، اس نے کہا ہاں، میں نے پوچھا کہ کیا یہ ہندو مسلم مسئلہ ہے، اس نے کہا نہیں، میں نے کہا، بہت اچھا، میں نے پوچھا کہ کیا اس نے مجھے ووٹ دیا، اور اس نے کہا، ہاں، میں نے اسے کہا کہ خدا کے نام پر یہ کہو۔پھر اس نے کہا کہ اس نے نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ نریندر مودی نے انہیں گالی دی ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ ہم نے اسے گالی دی تھی، اور اس نے نہیں کہا۔ میں نے پوچھا، "تو میرا قصور کیا تھا؟ جو کسی کا احسان ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ نمک حرام کہلاتا ہے۔ میں نے کہا، مولوی صاحب، ہمیں ان ‘نمک حراموں’ کے ووٹ نہیں چاہیے۔
گری راج سنگھ نے اپنے خطاب میں کہا کہ انہیں اس بار اروال میں موڑی کٹوا پارٹی کو ہرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرینڈ الائنس کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ اس اسمبلی انتخاب میں گرینڈ الائنس کی اتحادی جماعتیں تقریباً چار درجن حلقوں میں ایک دوسرے سے لڑ رہی ییں۔ انہوں نے کہا کہ گرینڈ الائنس کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ "تو، دولہا کے بغیر شادی کی تقریب کیسے ہو سکتی ہے؟” ، این ڈی اے میں، مرکز میں مودی اور ریاست میں نتیش کمار لیڈر ہیں۔ انہوں نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی کامیابیوں کو درج کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ آج فی کس جی ڈی پی 80,000 ہے۔ مرکزی اور ریاستی حکومتیں خواتین کی مجموعی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں۔
