عراقچی کا ٹرمپ کو دوٹوک جواب،نیک نیتی کا جواب دیں گے،ظلم کا مقابلہ کریں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے منگل، 22 مهر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ روز کنسٹ (اسرائیلی پارلیمان) اور شرم الشیخ میں دیے گئے بیانات پر سخت ردِ عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ایکس (X) پر لکھا کہ ٹرمپ یا تو صلح کا صدر ہو سکتے ہیں یا جنگ کا ایک ساتھ دونوں ممکن نہیں۔
عراقچی نے کہا ہے کہ اب واضح ہو چکا ہے کہ امریکی صدر کو غلط معلومات فراہم کی گئی تھیں جن کے تحت ایران کے پرامن جوہری پروگرام کو اس بہشت کی طرف دھکیلا گیا کہ وہ اسٹیٹک ہتھیار بن رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے اس دعوے کو بڑی جھوٹی بات قرار دیا اور کہا کہ ایسی کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں، جیسا کہ امریکی انٹیلی جنس کمیونٹی نے بھی تسلیم کیا ہے۔
انہوں نے وہ وعدہ بھی یاد دلایا جو ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں داخل ہوتے وقت کیا تھا یعنی اسرائیل کی جانب سے امریکی صدور کے ساتھ دہرا دھوکہ بند کروانا اور امریکی فوج کو دائمی جنگوں میں الجھانا ختم کرنا۔ عراقچی نے کہا کہ وہی قوتیں طویل عرصے سے جنگ پسندانہ پالیسیاں چلا کر امریکہ کی جوہری سفارت کاری کو بھی نقصان پہنچاتی رہی ہیں۔
عراقچی نے مغربی ایشیا میں قتل عام کرنے والے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہی کھلاڑی طویل عرصے سے امریکہ کو دباؤ میں رکھ کر فائدہ اٹھا رہا ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے سوال اٹھایا کہ ایسے شخص کی طرف سے امن کا پیغام کیسے قبول کیا جا سکتا ہے جس نے صرف چار ماہ قبل ایران کے مختلف شہری علاقوں میں بمباری کروا کر ہزاروں شہریوں سمیت خواتین و بچوں کی جانیں لے لیں — ایسے میں اسے صلح پسند صدر کہنا مشکل ہے جو جنگ و تشدد کو ہوا دیتا ہے اور جنگی مجرموں کا ساتھ دیتا ہے۔
عراقچی نے واضح کیا کہ ایران ہمیشہ باوقار اور باہمی احترام پر مبنی سفارتی رابطوں کے لیے تیار رہا ہے اور اِس ملک کے لوگ نیک نیتی کا نیک نیتی سے جواب دیتے ہیں۔ تاہم انہوں نے زور دیا کہ ایران یہ بھی جانتا ہے کہ جب ظلم نافذ کیا جائے تو اس کے خلاف کیسے مزاحمت کی جاتی ہے اور یہی وہ تجربہ ہے جو تل أبيب کے جنگ پسندوں نے سختی سے جھیلا ہے۔
خطاب کے آخر میں عراقچی نے ایک نکتے پر ٹرمپ سے اتفاق ظاہر کیا ایران کو اسرائیل کے ساتھ معمولی تعلقات قائم کرنے کے لیے بہانہ نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی فلسطینیوں کو قربانی دے کر ایک ایسی طاقت کے ساتھ اتحاد اختیار کرتا ہے جو پورے خطے کو نگلنے کی خواہش رکھتی ہے، تو اس کو اپنی قوم کے سامنے پوری ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور دوسروں کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔
