پاکستان اور ایران کا 10 ارب ڈالر کی باہمی تجارت کا ہدف،سندھ کے وزیراعلیٰ کی ایرانی قونصل جنرل سے ملاقات

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق،پاکستان کے اقتصادی مرکز سندھ کے وزیراعلیٰ سید مراد علی شاہ نے ایران کے ساتھ مضبوط برادرانہ تعلقات پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت کو موجودہ 5 ارب ڈالر سے بڑھا کر 10 ارب ڈالر تک لے جانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔
یہ بات انہوں نے جمعرات کے روز کراچی میں تعینات ہونے والے اسلامی جمہوریہ ایران کے نئے قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادہ سے ملاقات کے دوران کہی۔
وزیراعلیٰ سندھ نے ایران کو برادر اسلامی ملک قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان بالخصوص سندھ صوبے کے ایران کے ساتھ تاریخی اور گہرے روابط ہیں، جنہیں مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اکبر عیسیٰ زادہ کی تعیناتی دونوں ممالک کے درمیان تجارتی، ثقافتی اور عوامی سطح پر تعلقات کو مزید تقویت دے گی۔
مراد علی شاہ نے اس موقع پر سندھ حکومت کی جانب سے ایران کے ساتھ مستقبل میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ جلد ہی سندھ کابینہ کا ایک وفد ایرانی قونصل جنرل سے ملاقات کرے گا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان نئے تجارتی و اقتصادی منصوبوں پر کام کیا جا سکے۔
ملاقات میں کراچی اور تہران کے درمیان براہ راست پروازوں کی بحالی پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ ان پروازوں سے نہ صرف مذہبی سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ نجی ایئرلائنز بھی اس شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے راغب ہوں گی۔
ملاقات کے دوران فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایران اور پاکستان، بالخصوص کراچی اور ایرانی صوبوں کے درمیان باہمی تجارت کو موجودہ 5 ارب ڈالر سے بڑھا کر 10 ارب ڈالر تک پہنچانے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی۔
اسی سلسلے میں دونوں ممالک کے مابین مشترکہ تجارتی نمائشوں کے انعقاد پر بھی اتفاق کیا گیا تاکہ کاروباری برادری کو ایک دوسرے کے مواقع اور صلاحیتوں سے متعارف کرایا جا سکے۔
اکبر عیسیٰ زادہ نے اس موقع پر سندھ اسمبلی کے سابق اسپیکر آغا سراج درانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور حالیہ سیلاب سے متاثرہ افراد کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔
انہوں نے ایرانی سفیر کی جانب سے وزیراعلیٰ سندھ کو دورۂ ایران کی دعوت بھی دی، جسے مراد علی شاہ نے خوشی سے قبول کرتے ہوئے جلد دورے کا عندیہ دیا۔
