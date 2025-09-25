  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. مغربی ایشیا اور مشرق وسطی

یمن امت کے لئے نئی امید؛

یمن کے ڈرون حملے سے اسرائیل میں ہلچل، ایلات میں 48 صہیونی زخمی

25 ستمبر 2025 - 15:11
News ID: 1731348
یمن کے ڈرون حملے سے اسرائیل میں ہلچل، ایلات میں 48 صہیونی زخمی

صہیونی ریاست کے اہم ٹھکانوں پر یمن کے کامیاب حملوں کے بعد "حزام الاسد" نے عبرانی زبان میں جاری پیغام میں کہا کہ ایلات اور ام الرشراش محفوظ نہیں ہیں، پورا اسرائیل غیر محفوظ ہے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || فلسطین کی حمایت کی خاطر، صہیونی مفادات کو نشانہ بنانے کے لئے پرعزم ملک یمن نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے کامیاب ڈرون حملے کئے۔

یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سریع نے بتایا کہ دو ڈرون طیاروں سے ام الرشراش بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا اور صہیونی فضائی دفاعی نظام ان حملوں کو روکنے میں ناکام رہا۔

یہ 24 گھنٹے کے اندر مقبوضہ فلسطین پر یمن کا دوسرا ڈرون حملہ تھا۔ صہیونی میڈیا کے مطابق اس حملے میں ایلات میں 48 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے دو کی حالت تشویشناک ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

110

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha