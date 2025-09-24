یمنی ڈرون کے حملے میں 19 اسرائیلی زخمی، ایلات میں بجلی کی فراہمی بھی متاثر

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمنی ڈرون نے اسرائیل کے اہداف کو نشانہ بنایا اور 19 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ ایلات میں اس حملے کے نتیجے میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔
اسرائیلی ذرائع کی تصدیق
اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی کہ ایلات میں یمنی ڈرون کی وجہ سے بجلی کی اہم سہولیات متاثر ہوئیں اور کچھ املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ پولیس اور حفاظتی ادارے ابھی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔
دفاعی نظام کی ناکامی
اسرائیلی ذرائع نے تسلیم کیا کہ ان کے متعدد دفاعی نظام، بشمول "آئرن ڈوم" یمنی ڈرون کو ناکام بنانے میں ناکام رہے۔ اسرائیلی فوج اس ناکامی کے اسباب کی تحقیقات کر رہی ہے۔
مقامی نقصان اور صورتحال کا جائزہ
ایلات میں ڈرون کے حملے کے بعد مقامی حکام اور حفاظتی ادارے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ زخمیوں کی دیکھ بھال اور نقصانات کی تلافی کی جا سکے۔
