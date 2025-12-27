ویڈیو | جمہوریت یا جدید چوری؟ وینزویلا میں امریکی منصوبے سے نقاب برداری!

27 دسمبر 2025 - 14:53
News ID: 1766618
ایرانیک ٹی وی نامی ٹیلی گرام چینل نے وینزویلا کے حوالے سے امریکی منصوبے کے بارے میں ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ اس ویڈیو میں اقوام متحدہ کے سابق خصوصی رپورٹر، الفریڈ ڈی زیاس خبردار کرتے ہیں کہ "امریکہ وینزویلا کے تیل، سونے اور دیگر معدنی ذخائر کے حصول کے لئے وہاں کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے"، وہ کہتے ہیں: "میں وینزویلا کی سڑکوں پر چہل قدمی کرچکا ہوں اور لوگوں سے بات کی ہے۔ امریکہ سے نفرت بہت گہری اور وسیع ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ امریکی فوجیوں کا پھولوں سے، اور خوشیوں کے ساتھ، استقبال ہوگا۔ انہیں مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ نتیجتاً یہ صورتحال ویت نام اور افغانستان سے بھی بدتر دلدل بن جائے گی۔"
آپ کا تبصرہ