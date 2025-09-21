جولانی گروپ کے جرائم صہیونی جرائم سے مشابہت رکھتے ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایک شامی فعال خاتون نے حمص میں دسیوں علوی شہریوں کی پھانسی کے حوالے سے جولانی حکومت کے جرائم کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شامی حکومت جولانی کے گروپ کے جرائم ایسے ہی ہیں جیسے کہ صہیونی ریاست کے جرائم ہوتے ہیں۔
خبررساں ادارے تسنیم کے بین الاقوامی گروپ کے مطابق، شوق ابراہیم، جو کہ ایک فعال اور لکھاری خاتون ہیں، نے کہا کہ جولانی گروپس کے جرائم اسرائیلی حکومت کے جرائم سے ملتے جلتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ جولانی ایک بین الاقوامی دہشت گرد ہے جو شام میں سنگین اور ظالمانہ جرائم انجام دے رہا ہے۔
شوق ابراہیم نے کہا کہ جولانی کے دہشت گرد گروہ علوی، شیعہ، دروزی اور مسیحی اقلیتوں کے خلاف وحشیانہ جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔
اس فعال خاتون نے انکشاف کیا کہ گزشتہ دو دنوں میں حمص صوبے میں جولانی حکومت کی جیل میں عشرہ علوی قیدیوں کو پھانسی دی گئی ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ الفاظ جولانی حکومت کے جرائم کی مکمل تصویر پیش کرنے سے قاصر ہیں، جو کچھ شام میں ہو رہا ہے وہ ایک منصوبہ بند نسل کشی کی کوشش ہے، جس میں علویوں کو مختلف طریقوں سے قتل عام کیا جا رہا ہے۔ جولانی گروہ صرف قتل و غارت تک محدود نہیں بلکہ شہریوں کو زبردستی بے گھر کرنا، ان کے گھروں اور املاک کی لوٹ مار بھی کر رہا ہے۔
