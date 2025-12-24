https://ur.abna24.com/xk2jx24 دسمبر 2025 - 05:09 News ID 1765446 نیوز سروس ویڈیوز اصلی صفحہ نیوز سروس ویڈیوز ویڈیو | بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کی چند تصویری خبریں 24 دسمبر 2025 - 05:09 News ID: 1765446 لیبلز ابنا کی تصویری خبریں اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا متعلقہ خبریں۔ دنیا بھر سے آزاد نامہ نگاروں کو چوتھے "صبح" 'ویڈیو-میڈیا فیسٹیول میں شرکت کی دعوت ویڈیو | بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کی چند تصویری خبریں اسرائیل کی جنرل کمان پر ایران کے میزائل حملے کی پوشیدہ جہتیں + ویڈیوز اور تصاویر سوڈان میں کیا ہو رہا ہے؟! افغانستان میں ماؤں اور بچوں کی اموات میں کمی کے لیے اقوامِ متحدہ کی کوششیں تیز رجب المرجب امام خامنہ ای کی نظر میں / روحانیت کی بہار پاکستانی علما کی غزہ میں حماس کو غیرمسلح کرنے کے لیے فوج بھیجنے کی صریح مخالفت صہیونی میڈیا نے مصر کے ممکنہ حیران کن اقدام سے خبردار کیا ہے ایرانی میزائلوں کا خوف اور نیتن یاہو کا مجوزہ دورہ امریکہ حنظله ہیکنگ گروپ نے صہیونیوں کی عزت برباد کر دی
آپ کا تبصرہ