حماس کا ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر ردعمل، امریکہ کی خارجہ پالیسی دوہرے معیار کی ہے

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق،فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسرائیل کے غزہ پر حملے اور اسرائیلی قیدیوں کی صورتحال پر بیان کو امریکہ کی خارجہ پالیسی میں دوہرے معیار کی عکاسی قرار دیا ہے۔
حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ ٹرمپ کے حالیہ بیانات نہ صرف اسرائیل کی حمایت کا واضح ثبوت ہیں بلکہ اس دوہرے معیار کی مثال ہیں جس کے تحت غزہ میں 65 ہزار سے زائد بے گناہ شہریوں کی شہادت کو نظرانداز کیا جاتا ہے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جنگی مجرم ہے جو قیدیوں کی رہائی اور غزہ میں نسل کشی کی وحشیانہ جنگ روکنے کی ہر کوشش کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، اور حالیہ قطر پر حملہ اور حماس کے مذاکراتی وفد کو قتل کرنے کی کوشش اسی کا حصہ ہے۔
حماس نے واضح کیا کہ اسرائیلی قیدیوں کی تقدیر نیتن یاہو کی حکومت کے ہاتھ میں ہے اور غزہ کی تباہی اور نسل کشی کا خطرہ ان قیدیوں کی جان کو بھی لاحق ہے۔
بیان میں امریکہ کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا کہ واشنگٹن نے اسرائیل کی جنگی جرائم کی حمایت کر کے غزہ میں جاری نسل کشی کی شدت میں اضافہ کیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس پر اسرائیلی قیدیوں کو جنگی سپر انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کرنے کا الزام عائد کیا تھا اور حماس کو سخت انتباہ دیا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو وہ شدید نتائج کا سامنا کرے گی۔
اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کے خلاف جارحیت شروع کی ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ عالمی برادری کے مطالبات کے باوجود اسرائیل اپنی جارحیت بند کرنے کو تیار نہیں۔
رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے اب تک اپنے جنگی مقاصد، یعنی حماس کو ختم کرنا اور اسرائیلی قیدیوں کی واپسی، حاصل نہیں کی۔
