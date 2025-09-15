نیتن یاہو: حماس کے رہنماؤں کو دوبارہ نشانہ بنائیں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیل کے وزیراعظم نے امریکہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں قطر میں حماس کے رہنماؤں کو ہدف بنانے والے حملے کا دفاع کیا۔ انہوں نے اس حملے کے دوبارہ دیگر خطے کے ممالک میں دہرائے جانے کے امکان کو رد نہیں کیا۔
نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ قطر میں کارروائی ناکام نہیں ہوئی کیونکہ اس کا مقصد ایک پیغام بھیجنا تھا کہ دہشت گردوں کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ قطر میں حماس کے رہنماؤں پر بمباری کا فیصلہ مکمل طور پر اسرائیل کا تھا اور اس حملے کی تمام ذمہ داری اسرائیل پر ہے۔
نیتن یاہو نے اس سوال کے جواب میں کہ آیا وہ دیگر آزاد ممالک میں حماس کے عناصر پر مزید حملے کرنے کے امکان کو رد کرتے ہیں، کہا: "نہیں"۔
انہوں نے مغربی ممالک کو بھی خبردار کیا اور کہا کہ جو ممالک فلسطینی حکومت کو تسلیم کرنے کی کوشش کریں گے، اسرائیل ان کے اقدامات کا جواب دے گا۔
