زیارت سے تجارت تک، ایران اور پاکستان کے درمیان بحری راستہ جلد شروع ہونے کا امکان
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق ، ایران اور پاکستان کے درمیان براہِ راست بحری راستہ قائم کرنے کی کوششیں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی، سیاحتی اور عوامی روابط کو نئی جہت ملنے کی توقع ہے۔ چند ماہ قبل پاکستانی حکومت نے پہلی بار ایک بین الاقوامی شپنگ کمپنی کو ایران کے لیے بحری سروس شروع کرنے کی باضابطہ اجازت دی تھی، جس کے بعد اسلام آباد اور تہران کے درمیان مشاورت میں تیزی آئی ہے۔
ذرائع کے مطابق رواں برس وزیرِ راہ و شہری ترقی فرزانہ صادق کے دورۂ پاکستان کے دوران دونوں ممالک کے درمیان براہِ راست بحری آمد و رفت کی تجویز پر سنجیدہ بات چیت ہوئی۔ پاکستانی وزیرِ بحری امور نے اس منصوبے کو کم لاگت اور مؤثر ذریعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف تجارت بلکہ مذہبی و تفریحی سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ انہوں نے ایرانی سرمایہ کاروں اور کمپنیوں کو اس منصوبے میں شمولیت کی دعوت بھی دی، جبکہ ایران میں ایندھن کی نسبتاً کم قیمت کو کرایوں میں کمی کا باعث قرار دیا۔
پاکستانی وزارتِ بحری امور کے ایک باخبر ذریعے کے مطابق بحری راستے کے عملی آغاز کی تیاریاں تقریباً مکمل ہیں اور ابتدائی مرحلے میں کراچی سے گوادر اور وہاں سے ایرانی بندرگاہ چابہار تک مسافر و تجارتی جہاز چلائے جانے کا امکان ہے۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے سامنے آنے والی بعض خبروں کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہوئی، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ منصوبہ جلد حقیقت کا روپ دھار سکتا ہے۔
یہ خیال کوئی نیا نہیں، بلکہ پاکستان ایک دہائی سے زائد عرصے سے ایران کے ساتھ بحری رابطہ قائم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ماضی میں زمینی راستوں پر سیکیورٹی خدشات اور زائرین کو درپیش مشکلات کے پیش نظر بھی اس متبادل راستے پر توجہ دی گئی تھی، تاکہ پاکستانی زائرین کو ایران کے مقدس مقامات تک محفوظ اور آسان سفر کی سہولت مل سکے۔
ماہرین کے مطابق ایران–پاکستان بحری راستہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں اضافے، سمندری سیاحت کے فروغ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں براہِ راست فضائی پروازوں کے آغاز کے بعد بحری سروس کا قیام بھی دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔
آپ کا تبصرہ