گزشتہ شب صہیونی حملوں میں سینکڑوں فلسطینی شہید و زخمی

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق،غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے بے رحم اور مسلسل حملوں کی وجہ سے گزشتہ شب علاقے میں ایک خونریز رات گزری۔
فلسطینی ذرائع کے مطابق، صہیونی فوج نے فضائی، زمینی اور ریموٹ کنٹرول والے روبوٹک بموں سے مختلف رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، جس سے شدید تباہی اور انسانی جانی نقصان ہوا۔
غزہ کے الدرج علاقے میں ایک گھر پر حملے میں کئی افراد شہید اور زخمی ہوگئے جبکہ میدان الشوا کے آس پاس کے گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ شمالی غزہ کے علاقے الأمن العام میں ایک خاندان کا گھر نشانہ بنا، جہاں 8 افراد شہید اور 40 سے زائد زخمی ہوئے، اور امدادی ٹیمیں ابھی بھی لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔
جنوبی غزہ کے الصبرا کے علاقے الخضریہ میں بھی ایک حملے میں چار افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ اسی طرح غزہ کے مغربی حصے میں الشاطی کیمپ اور مرکزی حصے میں دیر البلح کیمپ میں بھی گھروں پر حملے ہوئے جن میں کئی افراد زخمی اور شہید ہوئے۔
البریج کے ابو هميسہ اسکول پر بھی ڈرون حملے میں دو افراد زخمی ہوئے۔
فلسطینی میڈیا کے مطابق، رات گئے صہیونی فوج نے شمال مغربی غزہ میں ریموٹ کنٹرول والے روبوٹ بموں سے بھی حملے کیے، جو مقامی لوگوں کے لیے ایک نیا اور خوفناک تجربہ ثابت ہوا۔
بارہ ہزاروں فلسطینی خوف کے مارے اپنے گھروں کو چھوڑ کر سڑکوں پر رات گزارنے پر مجبور ہوگئے۔ شمال مغربی غزہ کے برکہ شیخ رضوان کے قریب مسلسل گولہ باری اور فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں جبکہ شہر کے مشرقی علاقے بھی توپ خانوں کے نشانے پر رہے۔
اسرائیل، جو امریکہ کی حمایت حاصل ہے، 7 اکتوبر 2023 سے نوار غزہ پر شدید جارحیت کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، شہید اور زخمی ہوچکے ہیں۔
عالمی برادری کی امن کی اپیلوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جنگ بندی کی قراردادوں کے باوجود، تل ابیب نے اپنی جارحیت بند نہیں کی اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی عدالت کی ہدایات کو بھی نظر انداز کیا ہے۔
اسی دوران اسرائیل نے تسلیم کیا ہے کہ وہ اپنے اہداف، یعنی حماس کے خاتمے اور اسرائیلی قیدیوں کی واپسی، حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔
آپ کا تبصرہ