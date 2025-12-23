طالبان نے کابل میں امام حسین (ع) کلچرل اور تعلیمی مرکز سیل کر دیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، مقامی ذرائع کے مطابق کابل کے علاقے افشار دارالامان میں واقع امام حسین (ع) کلچرل اور تعلیمی کمپلیکس طالبان کے وزیرِ انصاف کے حکم پر بند کر دیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق یہ مرکز اتوار، 21 دسمبر کو طالبان کے وزیرِ انصاف عبدالکریم شرائی کے ہدایت نامے کے تحت بند کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ مرکز حجت الاسلام والمسلمین مبشر کے تحت کام کرتا تھا اور تمام قانونی اور مذہبی اجازت ناموں کے ساتھ علمی، ثقافتی اور تعلیمی سرگرمیاں انجام دے رہا تھا۔
مقامی ذرائع نے مزید بتایا کہ مرکز کے قانونی کاموں کے باوجود اس کی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں اور اس فیصلے کی ابھی تک کوئی سرکاری وضاحت جاری نہیں کی گئی۔
یہ کمپلیکس کابل کے مغربی حصے میں شیعہ کمیونٹی کے لیے ایک فعال ثقافتی مرکز تھا اور اس کے بند ہونے پر مقامی باشندوں اور ثقافتی کارکنوں نے شدید ردعمل ظاہر کیا ہے۔
