بھارت میں قرآنِ مقدس نذرِ آتش کرنے کے واقعے کے بعد کشیدگی، حکام کی امن و ضبط کی اپیل
اہلِ بیتؑ نیوز ایجنسی کے مطابق یہ واقعہ حسین ٹیکری کے علاقے میں واقع روزانہ روڈ پر ایک امام بارگاہ کے پیچھے پیش آیا، جہاں ایک ریٹائرڈ ٹیچر، آتیہ خان، پر قرآنِ مقدس سمیت مذہبی کتابیں جلانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
اطلاعات کے مطابق جیسے ہی اس واقعے کی خبر پھیلی، مسلم کمیونٹی کے افراد انڈسٹریل ایریا پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہو گئے اور فوری قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ جب فوری طور پر مقدمہ درج نہ ہوا تو مظاہرین نے احتجاج میں شدت پیدا کر دی اور رات گئے تک پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کیے رکھا۔ اس احتجاج میں سیرت کمیٹی کے عہدیداران اور بڑی تعداد میں مقامی شہری بھی شریک تھے۔
بعد ازاں پولیس نے جیل روڈ کے رہائشی شاہین حسین کی شکایت پر آتیہ خان کے خلاف بھارتیہ نیائے سنہیتا (BNS) کی دفعہ 299 کے تحت مقدمہ درج کر لیا، جو مذہبی جذبات مجروح کرنے کے ارادی فعل سے متعلق ہے۔
انڈسٹریل ایریا پولیس اسٹیشن کے انچارج وکرم سنگھ چوہان کے مطابق شکایت کنندہ نے بتایا کہ ملزمہ کو حسین ٹیکری کے علاقے میں اجاخانہ زہراء کے قریب مذہبی کتابیں جلاتے ہوئے دیکھا گیا، جن میں ایک قرآنِ مقدس بھی شامل تھا۔ ایک مقامی شہری انور علی نے آگ بجھانے کی کوشش کی۔
عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ملزمہ جزوی طور پر جلا ہوا قرآن اپنے ساتھ لے کر موقع سے فرار ہو گئی، جبکہ جلائی گئی کتابوں کے باقیات موقع پر موجود افراد نے محفوظ کر لیے۔
پولیس حکام نے تصدیق کی ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ امن و امان برقرار رکھیں اور تحقیقات میں تعاون کریں، کیونکہ صورتحال اب بھی حساس ہے۔
