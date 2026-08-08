نجف اشرف میں مولانا یعسوب عباس کی آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے اہم ملاقات

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا یعسوب عباس نے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں ممتاز عالم دین اور مرجع تقلید آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں شخصیات نے دینی، علمی اور فقہی امور سمیت عالم اسلام کی موجودہ صورتحال اور مسلم امہ کو درپیش چیلنجز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر اسلامی تعلیمات کے فروغ، امت مسلمہ کے اتحاد اور عصر حاضر کے مسائل کے حل میں دینی اداروں کے مؤثر کردار پر بھی گفتگو ہوئی۔
مولانا یاسوب عباس نے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے ملاقات پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی علمی و دینی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے نجف کے حوزۂ علمیہ اور برصغیر کے دینی حلقوں کے درمیان علمی و مذہبی روابط کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے دینی و سماجی امور میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں اسلامی اقدار کے فروغ اور موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء اور مذہبی اداروں کو اپنی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں ادا کرنی چاہئیں۔
ملاقات کے اختتام پر دونوں شخصیات نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اخوت، باہمی یکجہتی اور عالم اسلام میں امن و استحکام کے لیے دعا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
یہ ملاقات بھارت اور عراق کے دینی و علمی حلقوں کے درمیان دیرینہ روابط کو مزید مستحکم کرنے اور نجف اشرف کے حوزۂ علمیہ کے ساتھ برصغیر کے مذہبی مراکز کے علمی و فکری تعلقات کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔
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