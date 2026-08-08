سی این این: امریکی فوج کے اعلیٰ کمانڈرز ایران کے ساتھ جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،امریکی نیوز نیٹ ورک سی این این نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ امریکی فوج کے اعلیٰ کمانڈرز ایران کے ساتھ جاری جنگ ختم کرنے کے لیے راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق واشنگٹن ایسا راستہ چاہتا ہے جس کے ذریعے چھ ماہ سے جاری جنگ کو ختم کیا جا سکے، امریکہ کی ساکھ بھی برقرار رہے اور مزید کشیدگی سے بھی بچا جا سکے۔
رپورٹ کے مطابق، امریکی جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین نے گزشتہ ہفتوں کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعض سینئر مشیروں کے ساتھ نجی گفتگو میں ایران کے ساتھ جنگ سے نکلنے کے لیے راستہ تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ کین کا خیال ہے کہ جنگ میں مزید شدت لانے کے لیے دستیاب بعض فوجی آپشنز الٹا نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر فوجی کارروائیوں کے ذریعے صدر ٹرمپ کے اعلان کردہ اہداف حاصل نہ کیے جا سکے تو محض فوجی راستے پر انحصار واشنگٹن کے لیے مزید اخراجات اور مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کین اس موقف میں تنہا نہیں ہیں۔ امریکی حکومت کے بعض اعلیٰ عہدیداروں، جن میں سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریٹکلف، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جے ڈی وینس شامل ہیں، کے ساتھ بھی جنگ کے ممکنہ نتائج اور فوجی آپشنز کی حدود سے متعلق اسی نوعیت کے خدشات زیر بحث آئے ہیں۔
سی این این کے مطابق کین نے بعض مشیروں کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں امریکی حکومت کے مختلف اداروں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مقصد ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتوں سے قبل فوجی آپشنز کی حدود، خطرات اور ممکنہ نتائج کے بارے میں مشترکہ جائزہ تیار کرنا تھا۔
رپورٹ کے مطابق ان مشاورتوں کا بنیادی مقصد جنگ کو مزید بڑھانے کے لیے دستیاب فوجی آپشنز، ان کی حدود اور خطرات کا جائزہ لینا ہے، جن میں ایسے اقدامات بھی شامل ہیں جن کے لیے امریکی زمینی افواج کو براہِ راست جنگ میں اتارنا ضروری نہیں ہوگا۔
سی این این نے زور دیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں امریکی فوج کے اعلیٰ کمانڈرز جنگ کے خاتمے کے لیے راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال واشنگٹن کے فوجی حلقوں میں ایران کے ساتھ جنگ کو جاری رکھنے یا مزید شدت دینے کے ممکنہ نتائج کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش اور صرف فوجی ذرائع سے اعلان کردہ اہداف حاصل کرنے کی دشواری کی نشاندہی کرتی ہے۔
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