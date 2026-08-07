ٹرمپ نے امریکی اسلحہ ذخائر سے متعلق معلومات کے افشا کی تحقیقات کا حکم دے دیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ کے دوران امریکی اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخائر میں کمی سے متعلق معلومات منظر عام پر آنے کے بعد اس افشا کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، ٹرمپ نے میڈیا میں شائع ہونے والی ان خبروں پر شدید برہمی کا اظہار کیا جن میں امریکی میزائلوں اور دیگر جنگی سازوسامان کے ذخائر میں کمی کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے پینٹاگون سے یہ معلوم کرنے کی ہدایت کی ہے کہ حساس معلومات میڈیا تک کیسے پہنچیں۔
وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق، امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو خدشہ ہے کہ ان رپورٹس سے ایران کو حوصلہ ملا ہے اور واشنگٹن کی مذاکراتی پوزیشن متاثر ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ایران سے متعلق جنگی حکمت عملی پر ٹرمپ کے پاس محدود آپشنز موجود ہیں، جس کے باعث وہ صورت حال پر تشویش کا شکار ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، اس معاملے کے بعد ٹرمپ نے وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ اور دیگر اعلیٰ دفاعی حکام سے متعدد ملاقاتیں کیں، جبکہ پینٹاگون نے دفاعی صنعت کے ساتھ مل کر پیٹریاٹ اور تھاڈ (THAAD) میزائلوں کی پیداوار بڑھانے پر بھی کام شروع کر دیا ہے۔ تاہم ان منصوبوں کے لیے درکار اضافی بجٹ کی منظوری اب بھی امریکی کانگریس سے ہونا باقی ہے۔
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