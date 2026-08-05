حزب اللہ کا نواف سلام کے بیانات پر سخت ردعمل، شیخ نعیم قاسم کے مؤقف کی حمایت

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، لبنان کی مزاحمتی جماعت حزب اللہ نے وزیراعظم نواف سلام کے حالیہ بیانات پر سخت ردعمل دیتے ہوئے انہیں مزاحمت کے خلاف غیر منصفانہ مؤقف قرار دیا ہے۔ پارٹی نے کہا کہ حکومت کو اسرائیل کی کارروائیوں پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ صرف حزب اللہ کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے۔
لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ کے رکن علی عمار نے کہا کہ حکومت اور ریاستی ادارے اس وقت فوری ردعمل دیتے ہیں جب مزاحمت پر تنقید کی جائے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے لبنان کی خودمختاری کی مبینہ خلاف ورزیوں، فضائی حملوں اور سرحدی کشیدگی پر وہی شدت دکھائی نہیں دیتی۔
انہوں نے وزیراعظم نواف سلام پر الزام عائد کیا کہ وہ لبنان پر حملہ کرنے والوں اور اس کا دفاع کرنے والوں میں فرق نہیں کر رہے۔ ان کے مطابق، حکومت کو حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کی قومی مکالمے کی دعوت پر توجہ دینی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ تنظیم پر الزامات عائد کیے جاتے۔
علی عمار نے یہ بھی کہا کہ حکومت کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ کیے گئے حالیہ اقدامات اور مذاکرات سے لبنان کو کوئی نمایاں قومی فائدہ حاصل نہیں ہوا، جبکہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزیاں جاری ہیں۔
اس سے قبل شیخ نعیم قاسم نے اپنی تقریر میں اسرائیل کے ساتھ براہِ راست مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے مذاکرات لبنان کے لیے کوئی مثبت نتیجہ نہیں لائے۔ انہوں نے لبنانی حکام پر زور دیا تھا کہ وہ قومی خودمختاری کے تحفظ، ملکی دفاع کو مضبوط بنانے اور اسرائیلی افواج کے انخلا کے لیے واضح حکمت عملی اختیار کریں۔
دوسری جانب وزیراعظم نواف سلام نے حزب اللہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ یکطرفہ فیصلوں نے لبنان کو جنگ کی طرف دھکیلا اور اس کے نتیجے میں ملک کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ لبنان کی خودمختاری صرف ایک ریاستی فیصلے اور قومی فوج کی مکمل عملداری کے ذریعے ہی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔
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