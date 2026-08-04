ایہاب حمادہ: لبنان کبھی بھی اسرائیلی رژیم کے کیمپ کا حصہ نہیں بنے گا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کی پارلیمان میں وفاداری بہ مزاحمت بلاک کے رکن ایہاب حمادہ نے کہا ہے کہ لبنان ہرگز اسرائیلی رژیم کے راستے یا اس کے کیمپ کا حصہ نہیں بنے گا، جبکہ مزاحمت کسی بھی ممکنہ جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
ایہاب حمادہ نے یہ بات شہید یحییٰ حسن صقر کی چہلم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جو شہر ہرمل میں واقع حسینیہ امام صادقؑ میں منعقد ہوئی۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران پر حملہ منسوخ کرنے سے متعلق حالیہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف کسی بھی جنگ کے اثرات خطے سے کہیں آگے تک پھیل سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ امر علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ایران کے اہم اور فیصلہ کن کردار کی عکاسی کرتا ہے، جس کے اثرات آئندہ دنوں میں پورے خطے، بالخصوص لبنان میں بھی نمایاں ہوں گے۔
ایہاب حمادہ نے لبنانی مزاحمت کی تیاری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی رژیم کو ہرگز یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ 27 نومبر 2024 کے جنگ بندی معاہدے کے بعد کے 15 ماہ جیسے حالات دوبارہ پیدا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ مزاحمت نے اگرچہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، تاہم وہ ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے اور لبنان کی خودمختاری و حاکمیت کے دفاع کے لیے مکمل آمادہ ہے۔
لبنانی رکنِ پارلیمان نے دوٹوک الفاظ میں کہا: "لبنان کبھی بھی اسرائیلی رژیم کے راستے یا اس کے کیمپ کا حصہ نہیں بنے گا۔" انہوں نے مزید کہا کہ مزاحمت اپنے مؤقف پر ثابت قدم ہے اور جو اعلان کرتی ہے، اسے عملی جامہ بھی پہناتی ہے۔
اپنے خطاب کے اختتام پر ایہاب حمادہ نے شہدائے مزاحمت کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کے عوام اور شہداء کی قربانیاں ملک کی آزادی، خودمختاری اور عزت کے تحفظ کی قیمت ہیں، اور تمام نقصانات کے باوجود مزاحمت لبنان کے دفاع کا راستہ جاری رکھے گی۔
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