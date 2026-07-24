ایران اور عراق کا تعاون خطے کے استحکام میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے:قالیباف

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ ایران اور عراق کے درمیان قریبی تعاون نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے خطے کے استحکام کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔
تہران میں عراقی وزیرِ اعظم علی فالح الزیدی سے ملاقات کے دوران قالیباف نے عراق کی حکومت اور عوام کا شہید رہبرِ انقلاب کی تشییع اور اربعین زائرین کی میزبانی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دونوں برادر ممالک باہمی تعاون کے ذریعے خطے کے کئی مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایران اور عراق کے تعلقات تاریخی بنیادوں پر قائم ہیں اور دونوں ممالک کا اشتراک اسلامی دنیا میں اتحاد کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ قالیباف نے اسرائیل کو اسلامی ممالک کا مشترکہ دشمن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے مقابلے میں ایران اور عراق کا تعاون مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے۔
اس موقع پر عراقی وزیرِ اعظم علی فالح الزیدی نے کہا کہ عراق اور ایران صرف ہمسایہ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے شراکت دار ہیں کیونکہ دونوں ممالک کی تقدیر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔
انہوں نے شہید رہبرِ انقلاب کی عراق میں ہونے والی عظیم الشان تشییع کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت کا جنازہ نہیں تھا بلکہ عالمِ تشیع کی ایک عظیم ہستی کو الوداع کہا گیا، اور عوام کی بھرپور شرکت نے دنیا کو ایک منفرد پیغام دیا۔
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