آبنائے ہرمز پر سپاہ پاسداران کی زمینی فورس کے کمانڈر کا دورہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی زمینی فورس کے کمانڈر محمد کرمی نے خلیج فارس کے ساحلی علاقوں اور آبنائے ہرمز میں تعینات مدینہ منورہ ہیڈکوارٹر کے زیرِ انتظام آپریشنل یونٹس کا دورہ کیا اور ان کی آپریشنل صورتحال اور جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا۔
سپاہ پاسداران کے مطابق جنرل کرمی نے دورے کے دوران کہا کہ سپاہ کی زمینی فورس کی مسلسل تیاری، خصوصی تربیت اور مضبوط موجودگی خلیج فارس کے آبی علاقے میں پائیدار سلامتی کی بنیاد ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس خطے میں تعینات اہلکار جہادی جذبے اور مستقل چوکسی کے ساتھ دشمن کے عزائم کے سامنے مضبوط دفاعی حصار بنے ہوئے ہیں۔
جنرل کرمی نے مزید کہا کہ سپاہ کی زمینی فورس خطے میں ہونے والی تمام سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مسلسل مضبوط اور ازسرِ نو منظم کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے ایرانی عوام اور مسلح افواج کسی بھی جارحانہ اقدام کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، جبکہ رہبر شہید اور دیگر شہید کمانڈروں کے خون کا بدلہ بھی جلد لیا جائے گا۔
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