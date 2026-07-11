عراقیوں کا امامِ شہید کو الوداع کہنے کا عظیم الشان منظر اور امریکی سازشوں کی ناکامی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی عراق کی رپورٹ کے مطابق، عراقی ذرائع اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نجف اور کربلا میں امامِ شہید آیت اللہ خامنہ ای کی آخری رسومات میں لاکھوں افراد کی شرکت نے نہ صرف خطے میں مزاحمتی قوتوں کے اثر و رسوخ کو اجاگر کیا بلکہ اسے امریکہ کے لیے ایک واضح سیاسی پیغام بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق، اس منظم اور وسیع اجتماع نے عراق میں مزاحمتی گروہوں کی عوامی و سیاسی حیثیت کو نمایاں کیا اور یہ ظاہر کیا کہ ملک اب بھی محورِ مقاومت کے لیے ایک اہم مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔
عراقی سیاسی تجزیہ کار جودت کاظم نے کہا کہ مختلف عراقی جماعتوں اور رہنماؤں کی بھرپور شرکت مزاحمتی قوتوں کی طاقت اور میدان میں ان کے کردار کی علامت تھی، جبکہ ابراہیم السراج کے مطابق یہ اجتماع امریکی دباؤ اور دھمکیوں کے مقابلے میں عراقی عوام کے عزم اور خودمختاری کا اظہار تھا۔
عراقی پارلیمنٹ کے رکن صقر الحمیداوی نے بھی اس مؤقف کا اعادہ کیا کہ عراق میں مزاحمتی گروہوں کی موجودگی ملکی خودمختاری اور غیر ملکی افواج کی مخالفت کے اصول پر قائم ہے۔ متعدد شرکاء نے اس اجتماع کو امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں کے خلاف استقامت کا پیغام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے اثرات عراق کے سیاسی منظرنامے پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔
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