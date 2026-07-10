ایرانی آرمی چیف: رہبرِ شہید کی تشییع میں عوام کی شرکت نے قوم اور شہداء کے مشن کے اٹوٹ رشتے کو نمایاں کر دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کے آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے رہبرِ شہیدِ انقلاب کے جسدِ مطہر کی تشییع اور الوداعی تقریبات میں ایرانی عوام کی تاریخی شرکت پر اظہارِ تشکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عظیم اجتماع دشمنوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ رہبرِ شہید کا راستہ پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا اور ایران کا مستقبل عزت، استقلال اور مزاحمت کی اسی راہ پر استوار ہوگا۔
اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ غم اور عظمت سے بھرپور ان دنوں میں ایرانی عوام نے ایک بار پھر اتحاد، استقامت اور قومی یکجہتی کی بے مثال تصویر پیش کی۔ رہبرِ شہیدِ انقلاب اور ان کے معزز اہلِ خانہ کی تشییع میں ایرانی عوام، عالمِ اسلام کے مسلمانوں اور دنیا کے آزاد انسانوں کی وسیع شرکت نے قوم اور ان بلند اہداف کے درمیان اٹوٹ تعلق کو اجاگر کیا جنہیں شہداء، بالخصوص امام اور رہبرِ شہیدِ انقلاب کے پاک خون نے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ رہبرِ شہید کا راستہ حق، عدل اور مزاحمت کا راستہ ہے، جسے دشمن کی کوئی سازش ختم نہیں کر سکتی۔ ایران نے اپنی تاریخ میں ہر آزمائش سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرنے کا ثبوت دیا ہے اور اس بار بھی قوم عزت، آزادی اور استقامت کے مشن کو مزید قوت کے ساتھ آگے بڑھائے گی۔
آرمی چیف نے ایران کے مختلف شہروں اور دیہات، تہران، قم، مشہد، عراق اور دیگر اسلامی ممالک سے آنے والے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ شدید گرمی کے باوجود لاکھوں افراد نے رہبرِ شہید کو آخری سلام پیش کیا، دشمن کے اس تاریخی جرم کی مذمت کی اور رہبرِ معظم انقلاب حضرت آیت اللہ امام سید مجتبیٰ خامنہای (مدظلہ العالیٰ) سے تجدیدِ بیعت کی۔
انہوں نے پولیس، سیکیورٹی اداروں، انتظامیہ، طبی عملے، تقریب کے منتظمین اور بالخصوص ایرانی فوج کے اہلکاروں کی خدمات کو بھی سراہا، جنہوں نے زائر بستیوں، مواکب، خدمت مراکز اور طبی سہولیات کے قیام کے ذریعے اس عظیم تقریب کے کامیاب انعقاد میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مختلف اداروں کے درمیان مثالی ہم آہنگی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کی پختگی اور قوت کا مظہر قرار دیا۔
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