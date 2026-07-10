عبدالباری عطوان نے ایران پر حملے کو ٹرمپ کی اخلاقی ناکامی قرار دیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،معروف عرب تجزیہ نگار عبدالباری عطوان نے اپنے اخبار رأی الیوم میں شائع ہونے والے مضمون میں ایران کے خلاف حالیہ امریکی کارروائیوں کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اخلاقی گراوٹ کی علامت قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق، ایران میں سوگ اور تدفین کی تقریبات کے دوران کارروائی کا آغاز کرنا اس اخلاقی زوال کی انتہا تھی۔
عطوان نے اپنے مضمون میں امریکی صدر پر ایرانی قیادت کے خلاف نامناسب بیانات، غیر فوجی تنصیبات اور حساس مقامات کو نشانہ بنانے اور جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ایران کی جوابی کارروائی تیز، مؤثر اور امریکہ کے لیے باعثِ شرمندگی ثابت ہوئی۔ یہ تمام نکات عطوان کی ذاتی رائے اور تجزیے پر مبنی ہیں، جن کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
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