ویڈیو | شہداء کی حامل گاڑی قریب سے + ویڈیوز

https://ur.abna24.com/xkCPH6 جولائی 2026 - 13:12 News ID 1836308 نیوز سروس ویڈیوز اصلی صفحہ نیوز سروس ویڈیوز رہبر شہید کو خراج عقیدت؛ ویڈیو | شہداء کی حامل گاڑی قریب سے + ویڈیوزرہبر شہید کی تشییع جنازہ 6 جولائی 2026 - 13:12 News ID: 1836308 کچھ تصاویر اور ویڈیوز ذیل میں پیش کی گئی ہیں دانلوڈ 5 MB لیبلز رہبر شہید سے وداع آیت اللہ العظمیٰ امام شہید سید علی خامنہ ای رہبر شہید کی تشییع جنازہ انتقام متعلقہ خبریں۔ ایران نے اپنے رہبر سے وداع کے ذریعے، امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کو گرہن لگا دیا، امریکی مصنفہ + تصاویر + ویڈیوز تہران کے مصلیٰ میں انقلاب کے رہبر شہید کے جسم مبارک سے وداع اختتام پذیر + ویڈیوز رہبر انقلاب کے قاتل 'منصفانہ سزا" سے نہیں بچ پائیں گے، آیت اللہ مکارم شیرازی پہلی قسط | یمن کی ناکہ بندی ٹوٹ گئی؛ انصاراللہ کی تزویراتی فتح / صنعاء کی فضاؤں سے تہران کے قلب تک، ایک نئے دور کا آغاز شہید رہبر کی تشییع، ایرانیوں کی طاقت کا مظاہرہ ہے، سی آئی اے کا سابق تجزیہ کار کچھ مصلائے تہران میں امام شہید کے فرزندوں کی حاضری کے بارے میں پاکستان اور ایران ہر مشکل میں ایک دوسرے کےساتھ کھڑے ہیں، شہباز شریف ویڈیو | یمن کے راہنماؤں کی مصلائے امام خمینی(رح) میں آمد امام شہید آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی نماز جنازہ ادا کردی گئی تصویری خبر | تہران کی مصلائے امام خمینی(رح) میں رہبر شہید سے وداعی مراسمات کی تازہ ترین تصاویر ایران کی طاقت نے، امریکہ کی ہیبت توڑ دی، ڈاکٹر زاکانی امریکہ اور اسرائیل سے الٰہی انتقام زیادہ دور نہیں، کمانڈر سپاہ بحریہ رہبر شہید کی تشییع میں کروڑوں عوام کی شرکت، صہیونی ریاست سیخ پا اسلامی انقلاب کے امام شہید کی تشییع، دشمنوں کے سامنے طاقت کا مظاہرہ ہے، چینی میڈیا + تصاویر تہران کی مصلائے امام خمینی(رح) آنسوؤں اور "انتقام" کے نعروں میں ڈوب گئی، سی این این + ویڈیو + تصاویر حصۂ اول | شہید رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی حسینی خامنہ ای (رضوان اللہ علیہ) کی شخصیت کا اجمالی جائزہ حصۂ دوئم | شہید رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی حسینی خامنہ ای (رضوان اللہ علیہ) کی شخصیت کا اجمالی جائزہ حصۂ سوئم | شہید رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی حسینی خامنہ ای (رضوان اللہ علیہ) کی شخصیت کا اجمالی جائزہ حصۂ چہارم | شہید رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی حسینی خامنہ ای (رضوان اللہ علیہ) کی شخصیت کا اجمالی جائزہ حصۂ پنجم | شہید رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی حسینی خامنہ ای (رضوان اللہ علیہ) کی شخصیت کا اجمالی جائزہ
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