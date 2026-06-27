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ٹرمپ کی یورپ کو نئی دھمکی، ڈیجیٹل ٹیکس پر 100 فیصد ٹیرف عائد کرنے کا اعلان

27 جون 2026 - 15:42
News ID: 1832189
مآخذ: ابنا
ٹرمپ کی یورپ کو نئی دھمکی، ڈیجیٹل ٹیکس پر 100 فیصد ٹیرف عائد کرنے کا اعلان

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر ڈیجیٹل سروسز ٹیکس نافذ کیا تو ان کی امریکہ کو برآمد ہونے والی تمام مصنوعات پر 100 فیصد درآمدی ٹیرف عائد کیا جائے گا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر ڈیجیٹل سروسز ٹیکس نافذ کیا تو ان کی امریکہ کو برآمد ہونے والی تمام مصنوعات پر 100 فیصد درآمدی ٹیرف عائد کیا جائے گا۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں دعویٰ کیا کہ کئی یورپی ممالک امریکی کمپنیوں پر نئے ٹیکس نافذ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے والے ہر ملک کی امریکہ کو برآمدات پر فوری طور پر 100 فیصد ٹیرف نافذ ہوگا اور یہ اقدام سابقہ تجارتی معاہدوں کی جگہ لے گا۔

ٹرمپ اس سے قبل بھی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر ٹیکس عائد کرنے سے ممالک کو روکنے کے لیے ٹیرف کی دھمکیاں دے چکے ہیں۔

دوسری جانب یورپی کمیشن کے ترجمان اولوف گِل نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکس ایک جائز پالیسی ہے اور اس کے خلاف یکطرفہ اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے ایسے اقدامات کیے تو یورپی یونین اپنے حقوق اور قانون سازی کے اختیار کے دفاع کے لیے فوری اور مؤثر جواب دے گی۔

ماہرین کے مطابق، اگر امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی کشیدگی میں اضافہ ہوا تو اس سے عالمی تجارت، قیمتوں اور معاشی ترقی پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور ایک نئی تجارتی جنگ کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔

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