سپاہ کے فضائیہ کمانڈر کا شہید ماکان نصیری کے اہلِ خانہ کے نام تعزیتی پیغام

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب کی فضائیہ کے کمانڈر سید مجید موسوی نے شہید طالب علم ماکان نصیری کے اہلِ خانہ کے نام ایک تعزیتی پیغام جاری کرتے ہوئے ان کی قربانی کو خراجِ عقیدت پیش کیا ہے۔
اپنے پیغام میں سردار سید مجید موسوی نے کہا کہ شہادت ایک مقدس مقام ہے جو مکتبِ عاشورا اور حسین بن علی کی تعلیمات سے اسلامی انقلاب کو ورثے میں ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء اس عظیم مرتبے کے حصول پر فخر کرتے ہیں اور ان کے اہلِ خانہ نے بھی صبر، استقامت اور ایثار کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔
سردار موسوی نے شہید ماکان نصیری کے خاندان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے راہِ خدا میں قربانی اور ظلم کے خلاف استقامت کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہداء کی یاد کو زندہ رکھنا معاشرے کی اخلاقی اور روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔
پیغام میں انہوں نے شہید کے اہلِ خانہ کے صبر اور بصیرت کو اسلامی معاشرے کے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دیتے ہوئے ان کی خدمات اور قربانیوں کو سراہا۔
یاد رہے کہ ماکان نصیری صوبہ ہرمزگان کے شہر میناب کے ایک اسکول کے طالب علم تھے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق وہ ایک حملے کے دوران جاں بحق ہوئے تھے اور بعد ازاں ان کی یاد میں مختلف سرکاری اور عوامی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔
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