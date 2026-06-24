امریکی سیاست دان کا ایران کے مقابلے میں ٹرمپ کی ناکامی کا اعتراف

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی سینیٹر Chris Murphy نے ایران کے معاملے پر سابق امریکی صدر Donald Trump کی پالیسیوں کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اپنا اہم سفارتی دباؤ کھو چکا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق سینیٹر کرس مرفی نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ایران کے خلاف عائد پابندیاں عملاً ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں اور جو دباؤ ہم جوہری معاہدے کے لیے استعمال کر سکتے تھے، وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ نظریاتی طور پر 60 دن بعد ایران کی تیل کی برآمدات پر دوبارہ پابندیاں عائد کرنا ایک دباؤ کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ایران اس کے جواب میں کیا کرے گا۔
کرس مرفی کے مطابق ایران ممکنہ طور پر دوبارہ آبنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں خطے اور عالمی توانائی کی منڈیوں میں شدید بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔
امریکی سینیٹر کے اس بیان کو ایران کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں پر ایک اہم تنقید اور ناکامی کے اعتراف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
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