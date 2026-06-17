سی این این: ٹرمپ نے جی-7 کے بیشتر رہنماؤں کی توہین کی؛ کشیدگی کی ایک وجہ ایران کے خلاف جنگ میں عدم تعاون ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی نشریاتی ادارے CNN نے جی-7 اجلاس کے موقع پر اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ مہینوں کے دوران اس گروپ کے بیشتر رکن ممالک کے رہنماؤں کے بارے میں توہین آمیز اور تحقیر آمیز بیانات دیے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی حالیہ ناراضی کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ جی-7 کے متعدد رکن ممالک نے ایران کے خلاف جنگ کے معاملے میں امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دینے سے گریز کیا، تاہم سی این این کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور جی-7 ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات کوئی نئی بات نہیں بلکہ یہ ان کی پہلی صدارتی مدت سے چلے آ رہے ہیں۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے قریبی اتحادی ممالک کے رہنما عموماً ٹرمپ کے طنزیہ اور جارحانہ بیانات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن حالیہ عرصے میں بعض رہنماؤں نے جوابی ردعمل دینا بھی شروع کر دیا ہے۔
میکرون کے خلاف ٹرمپ کے بیانات
سی این این کے مطابق، ٹرمپ کے سب سے پرانے اور نمایاں تعلقات فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ رہے ہیں، اسی لیے دونوں کے تعلقات دیگر رہنماؤں کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ سمجھے جاتے ہیں۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ میکرون طویل عرصے تک یہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ مؤثر انداز میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ٹرمپ نے رواں سال اپریل میں ان کے بارے میں دو عوامی تبصرے کیے جنہیں فرانسیسی صدر کی تحقیر قرار دیا گیا۔
ایک موقع پر ٹرمپ نے کہا:
"اگر صفر سے دس تک نمبر دوں تو میکرون آٹھ نمبر کے صدر ہیں۔ بہت شاندار نہیں، لیکن آخر وہ فرانس سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اس سے زیادہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔"
ایک اور بیان میں انہوں نے کہا:
"میں نے فرانس اور میکرون سے رابطہ کیا، جن کے ساتھ ان کی اہلیہ اچھا سلوک نہیں کرتیں، اور وہ ابھی تک اپنی ٹھوڑی پر لگنے والی چوٹ سے سنبھل رہے ہیں۔"
مزید تنقیدی تبصرے
سی این این کے مطابق جنوری اور جون میں بھی ٹرمپ نے میکرون کے بارے میں سخت تبصرے کیے تھے۔
انہوں نے ایک موقع پر کہا:
"کوئی بھی انہیں نہیں چاہتا کیونکہ وہ جلد اقتدار سے باہر ہو جائیں گے۔"
جبکہ ایک اور بیان میں ٹرمپ نے کہا:
"ایمانوئل ہمیشہ غلط سمجھتے ہیں۔"
جی-7 اور ٹرمپ کے تعلقات
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد جی-7 ممالک کے ساتھ اختلافات مزید نمایاں ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر ایران، مشرقِ وسطیٰ اور عالمی سلامتی کے معاملات پر امریکہ اور اس کے بعض مغربی اتحادیوں کے درمیان پالیسی اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔
سی این این کے مطابق، حالیہ جی-7 اجلاس بھی ایسے ماحول میں منعقد ہو رہا ہے جہاں متعدد بین الاقوامی مسائل پر رکن ممالک کے درمیان اختلافِ رائے موجود ہے اور ٹرمپ کے سخت لہجے نے ان کشیدگیوں کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔
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