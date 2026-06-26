ایرانی پاسدارانِ انقلاب کے ترجمان نے امریکا سے براہِ راست رابطے کی خبروں کی تردید کر دی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایرانی پاسدارانِ انقلاب کے ترجمان نے امریکا کے اس دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر ایران اور امریکا کے درمیان براہِ راست رابطے کا ایک خصوصی مواصلاتی ذریعہ قائم کیا گیا ہے۔
ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ دعویٰ مکمل طور پر بے بنیاد اور غلط ہے۔ ان کے مطابق نہ ایسا کوئی رابطہ قائم کیا گیا ہے اور نہ ہی مستقبل میں اس کا کوئی امکان ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز ایران کا علاقہ ہے اور اس معاملے کا امریکا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
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