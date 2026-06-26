خلیج فارس کا استحکام آبنائے ہرمز پر ایران کے کنٹڑول کا نتیجہ ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کے اعلیٰ رہبر کے بین الاقوامی امور کے مشیر نے کہا ہے کہ آج خلیج فارس کے عرب ممالک میں موجود استحکام صدیوں سے آبنائے ہرمز پر ایران کے مؤثر انتظام کا نتیجہ ہے۔
انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مغربی طاقتوں نے خطے کو ترقی دینے کے بجائے تشدد، مداخلت اور وسائل کی لوٹ مار کے سوا کوئی مثبت کردار ادا نہیں کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ خطے کے بعض ممالک کو بیرونی حمایت پر انحصار کرنے کے بجائے زمینی حقائق کو مدنظر رکھنا چاہیے، کیونکہ علاقائی توازن میں تبدیلی کے دوران چھوٹے ممالک کے لیے اپنی خودمختار حیثیت برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔
بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ خطے میں مستقبل کی بڑی تبدیلیوں کے تناظر میں علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے ایران کے کردار کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔
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