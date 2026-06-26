حزب اللہ نے علی الطاہر کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کا دعویٰ مسترد کر دیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے اس دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ علی الطاہر کی پہاڑیوں پر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔
حزب اللہ کے آپریشنز روم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ علی الطاہر کی پہاڑیاں، جو نبطیہ شہر کے مشرقی علاقے میں واقع ہیں، اسرائیلی فوجیوں کی موجودگی سے مکمل طور پر خالی ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ پہاڑیاں اب بھی مزاحمتی جنگجوؤں کے کنٹرول میں ہیں اور وہ علاقے پر مکمل نگرانی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔
حزب اللہ کے مطابق اس کے جنگجو اسرائیلی فوج کی کسی بھی ممکنہ پیش قدمی یا دراندازی کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
واضح رہے کہ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے علی الطاہر کی پہاڑیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، تاہم حزب اللہ نے اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔
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