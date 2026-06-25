  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. اہم خبریں

صہیونیو بھاگ جاؤ

صیہونیوں کو پورا لبنان چھوڑنا پڑے گا، جنرل قاآنی

25 جون 2026 - 23:04
News ID: 1831480
صیہونیوں کو پورا لبنان چھوڑنا پڑے گا، جنرل قاآنی

سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر نے صیہونی فوجیوں سے مخاطب ہوکر خبردار کیا: تمہیں پورا لبنان چھوڑنا چاہئے؛ کیونکہ یہ سرزمین، استقامت اور مزاحمت کا میدان ہے، نہ کہ غاصبوں کی جولان گاہ۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل الحاج اسماعیل قاآنی نے صیہونی فوجیوں سے مخاطب کے لئے ایک انتباہی پیغام جاری کیا۔

پیام کا متن درج ذیل ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

صهیونیست‌ها بدانند؛ آنانی که با شما یزیدیان،با روحیه عاشورایی و ایمان حسینی ایستاده‌ و‌ جنگیده اند، همان باور جاودانه را در جان دارند که

صہیونی جان لیں؛ جن لوگوں تم یزیدیوں کے ساتھ، عاشورائی جذبے اور حسینی ایمان کے ساتھ استقامت کی اور جنگ کی، ان کے دل و جان میں وہی زندہ جاوید عقیدہ ہے کہ ""کلُّ یومٍ عاشورا و کلُّ أرضٍ کربلا؛ ہر دن عاشورا ہے اور ہر زمین کربلا ہے"۔

تمہیں پورا لبنان چھوڑنا پڑے گا؛ کیونکہ یہ سرزمین، استقامت اور مزاحمت کا میدان ہے، نہ کہ غاصبوں کی جولان گاہ۔

اگر آج تم اپنی مرضی سے پیچھے نہیں ہٹو گے، تو کل ذلت اور شکست کے ساتھ، بھاگنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔

سنہ 2000 عیسوی اور بنت جبیل میں شہید سید حسن نصراللہ کی تاریخی وصیت کو ہرگز مت بھولنا، وہ وعدہ ابھی زندہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بار پھر وہی منظر دہرایا جائے گا۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

110

 

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha