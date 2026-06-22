ترجمان روضۂ مبارک امام حسینؑ: زیارتِ عاشورا کی مجالس کے احیاء کے لیے مکمل تیاری

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، روضۂ مبارک امام حسینؑ کے سیکریٹری جنرل کے مشیر فاضل عوز نے کہا ہے کہ ادارہ خصوصاً یومِ عاشورا اور عمومی طور پر پورے ماہِ محرم کے دوران اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں مشترکہ آپریشن کمانڈ، حشد الشعبی اور حسینی مواکب کی تنظیم کی جانب سے بھرپور تعاون حاصل ہے۔
فاضل عوز کے مطابق تمام انتظامات میں عزاداری کے جلوسوں کا استقبال اور دسویں محرم کو ہونے والے جلوسِ طویریج کی منظم تنظیم شامل ہے، تاکہ شرکاء کی آمد و رفت میں سہولت اور سکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ تمام متعلقہ اداروں اور حسینی مواکب نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور وہ اس دینی مناسبت کو بہترین انداز میں منعقد کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ان تمام اقدامات کا مقصد زیارتِ عاشورا اور عزاداری کے پروگراموں کو کامیاب بنانا اور زائرین کو بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے۔
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