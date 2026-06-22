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ایران کے سفارتی دباؤ کے اثرات، اسرائیل کا جنوبی لبنان سے انخلا شروع

22 جون 2026 - 17:04
News ID: 1830494
ایران کے سفارتی دباؤ کے اثرات، اسرائیل کا جنوبی لبنان سے انخلا شروع

اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں اپنی موجودگی کم کرنا اور بعض علاقوں سے جزوی انخلا شروع کر دیا ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیلی فوج نے سرحدی علاقوں میں پابندیاں نرم کرتے ہوئے "زرد لائن" کے اندر بعض مقامات سے پیچھے ہٹنا شروع کیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق اس دوران لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکہ میں براہِ راست اور بالواسطہ مذاکرات بھی جاری ہیں، جن کا مقصد ان علاقوں کا تعین کرنا ہے جہاں سکیورٹی کی ذمہ داری لبنانی فوج کو دی جا سکے۔

اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کی سفارتی کوششوں اور واشنگٹن پر دباؤ کے نتیجے میں جنگ بندی اور انخلا کے عمل میں پیش رفت دیکھی جا رہی ہے۔

لبنانی ایوانِ صدر نے بھی تصدیق کی ہے کہ صدر جوزف عون نے امریکی اعلیٰ حکام سے رابطوں میں جنگ بندی کے استحکام اور ایک مشترکہ نگرانی کمیٹی کے قیام پر بات کی ہے۔

رپورٹ کے مطابق اگرچہ سفارتی عمل آگے بڑھ رہا ہے، تاہم اسرائیلی انخلا کی نوعیت اور مکمل نفاذ کے حوالے سے اختلافات بدستور موجود ہیں۔

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