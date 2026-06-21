سروے نتائج: صہیونی آبادکاروں کی اکثریت نے ایران کو جنگ کا فاتح قرار دے دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مقبوضہ فلسطین میں کیے گئے ایک تازہ سروے سے پتا چلا ہے کہ صہیونی آبادکاروں کی بھاری اکثریت کا خیال ہے کہ ایران حالیہ جنگ اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ ہونے والی ممکنہ مفاہمت میں کامیاب رہا ہے، جبکہ زیادہ تر افراد نے اعتراف کیا ہے کہ ان پیش رفتوں کے نتیجے میں اسرائیل کی طویل المدتی سلامتی کو نقصان پہنچا ہے۔
یہ سروے عبرانی یونیورسٹی اور آگام انسٹی ٹیوٹ کے اشتراک سے کیا گیا، جس کے نتائج اتوار کے روز جاری کیے گئے۔ سروے میں سامنے آنے والے اعداد و شمار اسرائیلی معاشرے میں حالیہ علاقائی تبدیلیوں کے بارے میں پائے جانے والے رجحانات کی عکاسی کرتے ہیں۔
17 سے 20 جون کے درمیان 3644 افراد سے کیے گئے اس سروے میں 92.1 فیصد شرکاء نے کہا کہ حالیہ جنگ میں ایران کامیاب رہا یا کم از کم اسے دوسرے فریقوں کے مقابلے میں زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ یہ شرح اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جواب دہندگان کی واضح اکثریت جنگ کے نتائج کو ایران کے حق میں دیکھتی ہے۔
سروے میں شامل 82.9 فیصد افراد کا کہنا تھا کہ ان واقعات کے بعد اسرائیل کی طویل المدتی سلامتی مزید کمزور ہوئی ہے اور مستقبل میں اسے زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
نتائج سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ رائے کسی خاص سیاسی گروہ تک محدود نہیں۔ یہاں تک کہ دائیں بازو کے سیاسی دھڑے اور صہیونی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے حامیوں میں بھی 93.1 فیصد افراد نے یہ تسلیم کیا کہ حالیہ جنگ میں ایران کو برتری حاصل رہی۔
سروے کے ایک اور حصے میں امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے کے بارے میں رائے لی گئی، جس میں 63.2 فیصد شرکاء نے اس معاہدے کی مخالفت کی، جبکہ صرف 12.1 فیصد افراد نے اس کی حمایت کی۔ باقی شرکاء نے یا تو کوئی رائے نہیں دی یا خود کو غیر جانبدار قرار دیا۔
سروے کے نتائج اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حالیہ علاقائی پیش رفتوں کے بعد صہیونی معاشرے کے ایک بڑے حصے میں جنگ کے نتائج اور اسرائیل کی سلامتی سے متعلق خدشات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
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