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حزب اللہ کا لبنانی حکومت سے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات اور رعایتیں ختم کرنے کا مطالبہ

7 اگست 2026 - 15:28
News ID: 1849779
حزب اللہ کا لبنانی حکومت سے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات اور رعایتیں ختم کرنے کا مطالبہ

لبنان کی پارلیمنٹ میں حزب اللہ کے وفاداری برائے مزاحمت دھڑے نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات اور اسے دی جانے والی رعایتوں کا سلسلہ فوری طور پر روک دیا جائے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کی پارلیمنٹ میں حزب اللہ کے وفاداری برائے مزاحمت دھڑے نے اسرائیلی حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

پارلیمانی دھڑے نے لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے مسلسل واقعات کو نظرانداز کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔

حزب اللہ کے پارلیمانی دھڑے نے دشمن کے ساتھ مذاکرات کی پالیسی کو مسترد کرتے ہوئے لبنانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات اور اسے دی جانے والی کسی بھی قسم کی رعایتوں کا سلسلہ فوری طور پر ختم کیا جائے۔

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