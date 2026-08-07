سعودی عرب نے یمن کے حملوں میں جانی و مالی نقصانات کی تفصیلات خفیہ قرار دے دیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، المیادین ٹی وی نے صنعا حکومت کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ سعودی حکام نے انصاراللہ کے حالیہ حملوں میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کے نام اور تعداد خفیہ رکھنے کے لیے سخت احکامات جاری کیے ہیں۔
ذرائع کے مطابق سعودی حکام کا مقصد ان اقدامات کے ذریعے فوجیوں کے پہلے سے کمزور حوصلے کو مزید متاثر ہونے سے بچانا ہے۔
ایک اعلیٰ فوجی ذریعے نے المیادین کو بتایا کہ یمنی مسلح افواج نے سعودی فوجیوں کے اجتماع اور فوجی اڈوں پر حملہ ایک منظم انٹیلی جنس نگرانی کے بعد کیا، جس کے باعث کارروائی انتہائی درست اور مؤثر رہی اور مقررہ اہداف کو براہِ راست نشانہ بنایا گیا۔
دوسری جانب المیسرہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ایک باخبر ذریعے نے کہا کہ یمنی مسلح افواج کی حالیہ کارروائی میں یمن کی سرحد سے متصل علاقوں، خصوصاً الرویک، العبر اور الثنیہ میں سعودی فوجیوں کی تعیناتی اور نقل و حرکت کی نگرانی کرنے والے کمانڈ مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔
ذریعے کے مطابق ان حملوں میں سعودی فوجی تعیناتی کی نگرانی کرنے والے متعدد افسران بھی ہلاک یا زخمی ہوئے۔
سعودی حمایت یافتہ یمنی حکومت کا جوابی کارروائی کا اعلان
دوسری جانب سعودی حمایت یافتہ یمن کی معزول حکومت کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یمنی مسلح افواج کے حملوں کو نظرانداز نہیں کیا جائے گا اور ان کا مناسب وقت اور مقام پر جواب دیا جائے گا۔
اس سے قبل یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے اعلان کیا تھا کہ الرویک، العبر اور الثنیہ کے علاقوں میں فوجی ٹھکانوں اور نام نہاد پہلی ڈویژن اور تیسری ہنگامی ڈویژن سے وابستہ متعدد فوجی کیمپوں کو بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا۔
یحییٰ سریع کے مطابق ان کارروائیوں میں سعودی عرب کے حمایت یافتہ سیکڑوں اہلکار ہلاک یا زخمی ہوئے، جبکہ مشرقی یمن کے علاقے الودیعہ میں متعدد فوجی کیمپ، اسلحہ گودام، فوجی اجتماع کے مراکز اور فوجی گاڑیاں بھی تباہ کردی گئیں۔
یمنی مسلح افواج نے اپنے بیان میں سعودی عرب کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ کسی بھی فوجی اقدام کا جوابی کارروائی کے ذریعے جواب دیا جائے گا۔
آپ کا تبصرہ