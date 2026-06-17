جنوبی لبنان میں اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو سخت جواب دیا جائے گا:خاتم الانبیاء ہیڈکوارٹر

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق مرکزی خاتم الانبیاء ہیڈکوارٹر نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور مظلوم لبنانی عوام پر حملوں کا سلسلہ بند نہ کیا تو اسے ایرانی مسلح افواج کے سخت جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔
خاتم الانبیاء ہیڈکوارٹر نے ایک بیان میں جنوبی لبنان میں اسرائیلی جارحیت اور جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں پر سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر صہیونی حکومت نے اپنی شرارتیں بند نہ کیں تو اسے ایران کی مسلح افواج کے سخت جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔
تفصیلات کے مطابق، خاتم الانبیاء ہیڈکوارٹر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے اعلان کے باوجود اسرائیلی فوج گزشتہ دو روز کے دوران جنوبی لبنان میں 84 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکی ہے اور اب بھی مظلوم لبنانی عوام کے خلاف حملوں اور قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔
بیان میں اسرائیلی فوج کو بچوں کی قاتل فوج قرار دیتے ہوئے خبردار کیا گیا کہ اگر جنوبی لبنان میں جاری یہ جارحیت اور شرارتیں فوری طور پر بند نہ کی گئیں تو ایران کی مقتدر مسلح افواج مناسب اور سخت جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔
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