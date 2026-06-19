جنوبی لبنان میں شدید لڑائی، حزب اللہ کا اعلان: کربلا کی یاد

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید جھڑپوں کے بعد حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدین دشمن کے مقابل ڈٹے ہوئے ہیں اور "کربلائی حماسے" رقم کرتے رہیں گے۔
حزب اللہ لبنان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کفرتبنیت ـ علی الطاہر کا محاذ دشمن کے لیے بدستور ناقابلِ تسخیر ہے اور مزاحمتی مجاہدین نے اسرائیلی فوج کی پیش قدمی کا راستہ روک رکھا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مجاہدین اپنے وطن اور عوام کے دفاع میں کربلا کی یاد تازہ کرتے ہوئے قربانی اور استقامت کی نئی داستانیں رقم کریں گے۔
ادھر مقامی ذرائع کے مطابق حزب اللہ کے مجاہدین نے علی الصبح ایک منظم کارروائی کے دوران اسرائیلی فوجیوں کو کفرتبنیت ـ علی الطاہر کے محور پر گھیرے میں لے کر شدید حملے کیے۔ رپورٹس کے مطابق اس کارروائی میں کم از کم پانچ فوجی گاڑیاں اور تین مرکاوا ٹینک نشانہ بنائے گئے۔
اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج کے ہلاک اور زخمی اہلکاروں کو منتقل کرنے کے لیے جنوبی لبنان میں چار فوجی ہیلی کاپٹر اتارے گئے، جس سے اسرائیلی فوج کو ہونے والے جانی نقصان کی شدت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔
دوسری جانب بعض اسرائیلی ذرائع اور سوشل میڈیا چینلز پر بھی ان جھڑپوں کے بعد تشویش کا اظہار کیا گیا، جہاں جنوبی لبنان میں موجود اسرائیلی فوجیوں کی سلامتی کے لیے دعاؤں کی اپیلیں سامنے آئیں۔
حزب اللہ نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ مزاحمت دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پوری قوت کے ساتھ میدان میں موجود ہے اور جنوبی لبنان کے دفاع کا سلسلہ جاری رہے گا۔
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