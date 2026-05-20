شہید رئیسی نے خدمت کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی:خاتم الانبیا ہیڈکواٹر

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، خاتم الانبیاء ہیڈکواٹر کے کمانڈر علی عبداللهی نے کہا ہے کہ شہید صدر ابراہیم رئیسی نے ہمیشہ خدمت کے میدان کو ذاتی مفادات پر ترجیح دی اور عوامی خدمت کو اپنی اصل ذمہ داری سمجھا۔
انہوں نے شہید رئیسی اور دیگر شہدائے خدمت کی برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ شہید رئیسی سادہ زندگی گزارنے والے، بے لوث اور مشکل حالات میں بھی عوام کے لیے امید برقرار رکھنے والے رہنما تھے۔
پیغام میں کہا گیا کہ شہید رئیسی نے ذمہ داری کو ایک الٰہی امانت سمجھا اور خدمت کو انتظامی عہدوں کی سب سے بلند حیثیت قرار دیا۔
سرلشکر عبداللهی کے مطابق شہید رئیسی کی حکومتی سوچ تین بنیادی اصولوں پر قائم تھی: انصاف، کارکردگی اور عوامی وابستگی۔
انہوں نے کہا کہ شہید رئیسی نے انصاف کو مواقع کی منصفانہ تقسیم، کارکردگی کو مسلسل نگرانی اور عملی میدان میں موجودگی جبکہ عوامی وابستگی کو اپنے روزمرہ طرزِ عمل میں واضح طور پر ظاہر کیا۔
ان کے مطابق شہید رئیسی نے یہ ثابت کیا کہ اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز رہتے ہوئے بھی عاجزی اور جوابدہی برقرار رکھی جا سکتی ہے۔
