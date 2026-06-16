دشمن کی شکست کی وجہ اسٹریٹجک غلط اندازہ تھا:جنرل امیر حاتمی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کی مسلح افواج کے سربراہ سرلشکر امیر حاتمی نے کہا ہے کہ دشمن کو ایران کے بارے میں اپنی حکمتِ عملی میں سنگین غلط فہمی اور اسٹریٹجک غلط اندازے کا سامنا کرنا پڑا، جو اس کی ناکامی کی بنیادی وجہ بنا۔
تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دشمن نے ایران کے خلاف اپنے اہداف میں حکومت کی تبدیلی، نظام کے خاتمے اور ملک کے نقشے میں تبدیلی جیسے دعوے کیے تھے، تاہم یہ تمام مقاصد حاصل نہ ہو سکے۔
سرلشکر حاتمی کے مطابق ایران نے مختلف محاذوں پر مؤثر دفاع کیا اور خطے میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا، جبکہ دشمن کو اپنے منصوبوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔
انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران ایران پر مختلف سطحوں پر دباؤ ڈالا گیا، لیکن ملک کی مسلح افواج نے زمینی، بحری اور فضائی محاذوں پر مؤثر جواب دیا۔
ان کے مطابق بحریہ نے جنوبی ساحلی علاقوں میں دفاعی ذمہ داریاں نبھائیں، جبکہ فضائی دفاعی نظام نے متعدد حملوں کو ناکام بنایا اور دشمن کے طیاروں کو پسپائی پر مجبور کیا۔
سرلشکر حاتمی نے دعویٰ کیا کہ دشمن کی جانب سے آبنائے ہرمز سے متعلق منصوبے بھی ناکام ہوئے اور ایران نے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل علاقوں کا مؤثر دفاع کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ جنگ کے دوران ایرانی عوام نے بھی اہم کردار ادا کیا اور داخلی اتحاد نے ملک کی دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط بنایا۔
ان کے بقول دشمن کی غلطی یہ تھی کہ اس نے ایرانی عوام کی مزاحمت اور قومی اتحاد کو کم تر سمجھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ثابت ہوئی۔
انہوں نے آخر میں کہا کہ ایران کی مسلح افواج مستقبل میں بھی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بناتی رہیں گی تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا مؤثر جواب دیا جا سکے۔
یہ بیان سرکاری تقریب میں دیا گیا اور فوجی حکام نے شہداء کے اہل خانہ کو اعزازات بھی پیش کیے۔
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