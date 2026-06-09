قالیباف کا عوامی استقامت کو خراج تحسین

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمدباقر قالیباف نے 100 روزہ قومی جدوجہد کے موقع پر ایرانی عوام کی قربانیوں، استقامت اور مزاحمت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔
قالیباف نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ 100 دن اس قوم کی جدوجہد کی یادگار ہیں جس نے ایران کی بقا اور عزت کے لیے قیام کیا۔ انہوں نے عوام سے مخاطب ہو کر کہا:
’’خدا کا سلام ہو آپ لوگوں پر، جنہوں نے ایران کی پشت مضبوط کی، دشمن کو مایوس کیا اور ملک کو ان درندہ صفت بھیڑیوں کے جبڑوں سے نکال لیا جو ایرانِ اسلامی کو جھکانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی عوام کی مزاحمت اور اتحاد نے دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا اور قومی خودمختاری کے تحفظ میں بنیادی کردار ادا کیا۔
قالیباف نے اپنے پیغام کے اختتام پر کہا:
’’ایران ہمیشہ قائم و دائم رہے، اور عظیم ایرانی قوم کی مزاحمت زندہ باد۔‘‘
یہ پیغام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران میں حالیہ مہینوں کے دوران عوامی حمایت، قومی یکجہتی اور مزاحمتی بیانیے کو حکومتی سطح پر نمایاں طور پر اجاگر کیا جا رہا ہے۔
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