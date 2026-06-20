اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر | نائجیریا میں یوم علی اصغر منا یا گیا 20 جون 2026 - 12:11 News ID: 1829372 مآخذ: ابنا لیبلز افریقہ یوم علی اصغر عزت و احترام عقیدت کے ساتھ منائی گئی متعلقہ خبریں۔ سوشل میڈیا موجودہ دور میں پیغام رسانی کا اہم ترین ذریعہ ہے: شیخ ابراہیم زکزاکی بحرین میں نئے دھماکوں سے حکمراں خوفزدہ آبنائے ہرمز بند ہونے کی صورت میں: عالمی آٹو انڈسٹری کو شدید بحران کا سامنا؟ باقری: ایران کے منجمد تمام اثاثوں کی مکمل اور غیر مشروط واپسی کا مطالبہ ابراہیمی حج امریکی جنگ دوبارہ شروع ہونے سے ہراساں ہیں حصۂ اول | خطے میں اسٹارلنک کے شراکت دار، ایران کے حملوں کا جائزہدف حصۂ دوئم | خطے میں اسٹارلنک کے شراکت دار، ایران کے حملوں کا جائزہدف
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